PSG-Chelsea, quart de finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Battu à l’aller à Londres (2-0), le PSG reçoit Chelsea, ce mercredi 27 mars, en quarts de finale de retour de la Ligue des champions féminine. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur beIN SPORTS 1.

Les filles du club de la capitale sont condamnées à une «remontada». Après leur revers en Angleterre, avec deux buts encaissés dans le dernier quart d’heure sur les deux seules frappes cadrées des Londoniennes, elles doivent impérativement s’imposer par trois buts d’écart pour espérer rallier le dernier carré, où elles retrouveraient le vainqueur de la confrontation en Lyon et les allemandes de Wolfsburg. La mission n’est pas impossible mais elle s’annonce hautement périlleuse face aux doubles championnes d’Angleterre en titre.

«J’ai confiance en mon groupe. Je sais qu’on en est capable. On se doit de réagir. Toutes les conditions sont réunies pour faire un grand match. Il y aura un côté émotionnel qui va nous pousser. Ce sera un tout autre match qu’à l’aller. J’avais dit que le retour serait capital, et il le sera», a clamé Olivier Echouafni, qui attend que ses joueurs montrent un tout autre visage qu’au match aller. «On a un grand match à faire. Les filles qui n’étaient pas à leur niveau à Chelsea doivent l’élever. On n’a plus de calculs à faire», a ajouté l’entraîneur parisien. Et à en croire ses propos, elles ont hâte d’en découdre. «Elles ont une grande envie d’être sur le terrain et de réaliser un exploit. Elles n’avaient pas encore totalement intégré toute cette atmosphère autour de la Ligue des champions. Depuis trois jours, elles ont compris. Elles ont envie de prendre leur revanche», a assuré Echouafni.

Pour parvenir à leur fin et réaliser l’exploit, Formiga et ses coéquipières pourront compter sur les 12.000 spectateurs attendus dans les tribunes d’un stade Jean-Bouin qui leur réussi bien. «On compte sur cet appui fabuleux. Le douzième homme va être énorme. Eux aussi vont être motivés pour pousser les filles, pour qu’elles aillent au bout d’elles-mêmes et qu’elles n’aient pas de regrets, a confié Echouafni. Ce stade nous porte bonheur. On y est invaincu cette saison et on tourne à 3,5 buts par match.» Exactement ce qui leur faut pour se qualifier. A condition de ne pas en encaisser.