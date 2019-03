Ligue 1 : une course au podium indécise

La Ligue 1 entre dans sa dernière ligne droite. Et si le PSG fonce vers le 8e titre de champion de France de son histoire, la lutte est indécise dans la course au podium.

Avant son déplacement, ce dimanche, à Nantes, Lille possède une longueur d’avance avec un matelas de quatre points sur Lyon, qui ouvrira la 30e journée, ce vendredi, à Rennes, et de dix unités sur l’OM, qui reçoit, samedi, Angers.

Mais avec 27 points encore à distribuer d’ici au 25 mai, rien n’est encore acquis. Malgré une saison faite de hauts et de bas, l’OL va jeter ses dernières forces dans la bataille pour accrocher la deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions, comme il a souvent su le faire ces dernières années.

«On est habitué aux sprints finaux. On possède l’expérience de ces fins de championnats», a indiqué Bruno Genesio. L’autre atout des Gones se trouve peut-être dans le calendrier. «Même s’il n’y a pas de logique dans le football, on doit regarder ce qui est envisageable. Le calendrier de Lille peut être plus difficile que le nôtre, car ils ont trois déplacements et la réception du PSG. On doit vraiment être concentré sur une bonne série à réaliser», a ajouté l’entraîneur Lyonnais. La venue du Losc dans le Rhône, début mai, pourrait s’avérer décisive. Tout comme le déplacement de Nabil Fekir et ses coéquipiers à Marseille la semaine suivante.

Car le club phocéen, qui avait retrouvé des couleurs avant de chuter à Paris (3-1), n’a pas abandonné l’espoir de décrocher le 3e strapontin en dépit de son retard au classement. «On va se battre jusqu'à la fin. On fera les comptes après. Une chose est sûre : on ne va pas lâcher», a lancé Jordan Amavi, de retour de suspension pour affronter les Angevins. Rudi Garcia a emboité le pas de son défenseur. «Il reste un quart du Championnat à jouer. On a envie d’être encore en position de mettre la pression. (…) On y croira tant que mathématiquement ce sera possible et on fera tout pour», a-t-il assuré. Dans ce mano-à-mano à l’issue incertaine, chaque faux pas risque de coûter cher.