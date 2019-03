Match des supporters, monster truck, PES 2019… De belles animations lors de la finale de la Coupe de la Ligue

A l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue opposant Strasbourg à Guingamp samedi soir, BKT, le sponsor de la compétition va mettre en place différentes animations originales au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d’Ascq.

Le «match des supporters»



Avant la finale, ce challenge BKT permettra aux supporters strasbourgeois et guingampais de tester, en binôme, leurs talents de footballeur. Au programme : un jeu de tirs de ballons sur cibles, dans quatre stands accessibles sur le parvis du stade, avec pour objectif de marquer le plus de points possible. Les deux meilleurs binômes auront la chance de rentrer sur le terrain à la mi-temps pour réaliser un défi de tirs sur trois cibles de tailles différentes. En jeu, un abonnement à son club de cœur pour la saison 2019-2020.

Le «Monster Truck »

En tant que sponsor technique officiel et exclusif des pneus Monster Jam, BKT va également exposer un Monster Truck, le «Grave Digger», sur le parvis du Stade Pierre-Mauroy. Cynthia Gauthier, qui a remporté le «Trophée Monster Jam du meilleur espoir 2018», sera présente pour échanger avec les supporters et révéler les secrets de cet engin si célèbre aux Etats-Unis pour ses acrobaties spectaculaires. Les spectateurs pourront même se prendre en photo devant un pneu.

Un «Live digital #FinaleCDLBKT»

Avant la finale, un jeu Facebook live interactif permettra de gagner des places pour la finale. Puis, les fans pourront vivre les coulisses de l’événement grâce à une couverture live sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). A suivre sur #FinaleCDLBKT.

Le «Fiat Skills Challenge»

Les spectateurs pourront venir mesurer leur vitesse et leur précision de frappe grâce au «Fiat Skills Challenge» mais aussi tenter de gagner des places de match Ligue 1 Conforama en jouant au Quizz Tipo auprès des hôtesses Fiat présentes sur l’ensemble du parvis.

Un stand « PES 2019 »

Konami donne rendez-vous aux spectateurs sur les bornes dédiées dans les coursives du stade Pierre Mauroy, pour venir disputer la finale sur le jeu PES 2019. Avant la rencontre, les meilleurs joueurs du célèbre jeu vidéo s’affronteront autour d’un match entre RC Strasbourg Alsace et l’EA Guingamp diffusé sur les écrans géants du stade.