Ole Gunnar Solskjaer confirmé manager de Manchester United pour trois ans

Après un intérim réussi depuis le 19 décembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer a été confirmé comme sur le banc de Manchester United ce jeudi 28 mars.

Celui qui a été le remplaçant de luxe de la gande époque de Sir Alex Ferguson a donc parfaitement passé son examen. Le Norvégien, surnommé à l’époque « Supersub » et « Baby-face killer », a signé un contrat de trois ans.

Agé de 46 ans, Ole Gunnar Solskjaer est donc récompensé de ses excellents résultats depuis qu’il a pris les rênes des Red Devils en décembre à la place de José Mourinho. Avec 14 victoires en 19 matchs et notamment une qualification inespérée pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au PSG (0-2, 1-3), le Norvégien a tapé dans l’œil de ses dirigeants.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 mars 2019

Mieux encore, et c’est sûrement ce qui a joué dans la balance, il a su remettre dans l’ordre dans le vestiaire et redonner l’envie et le sourire à ses joueurs. A l’image de Paul Pogba, ses hommes sont complètement transformés depuis son arrivée et le départ du technicien portugais.

« Depuis le premier jour je me suis senti à la maison dans ce club si spécial, a réagi l’ancien entraîneur de Cardiff et Molde. C’était un honneur d’être un joueur de Manchester United et de commencer ma carrière d’entraîneur ici. (…) C’est le job dont j’ai toujours rêvé et je suis plus qu'excité d’avoir la chance de diriger cette équipe sur le long terme, et j’espère pouvoir continuer à amasser les succès que nos supporters incroyables méritent. »

Solskjaer va désormais avoir comme mission de terminer la saison de la meilleure des manières avec pourquoi pas une place en Ligue des champions – ManU est actuellement 5e de Premier League à deux points d’Arsenal quatrième. Avant de préparer au mieux la saison prochaine avec un mercato qui s'annonce très bouillant.