Pour Didier Deschamps, «il y a un petit moment qu'Adil Rami n'est plus footballeur»

Dans une interview récemment accordée à l'AFP, Didier Deschamps est revenu sur le début de saison difficile d'Adil Rami, qui n'a joué aucun match avec l'Olympique de Marseille en 2019.

«Il y a un petit moment qu'Adil Rami n'est plus footballeur», a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France. Puis d'ajouter : «Et là même s'il est revenu dans le groupe, il joue très peu. Il a un parcours tellement atypique, ça n'a pas été simple pour lui». Didier Deschamps avait choisi de ne pas sélectionner le défenseur central de l'Olympique de Marseille pour les matchs de la France contre la Moldavie et l'Islande.

le contrecoup de la coupe du monde

Lors d'une long entretien pour Canal Football Club, Adil Rami s'était confié sur la période compliquée vécue après le sacre de l'équipe de France en Russie, expliquant notamment avoir été victime d'un «burn-out» : «Même l'odeur de la pelouse je ne la ressentais plus. Je n'avais même plus envie de taper les attaquants. Je me forçais, mais je n'y arrivais pas», avait-il déclaré.

Quelques heures après la victoire des Bleus au Mondial 2018, le joueur avait annoncé prendre sa retraite internationale, avant de revenir sur sa décision.