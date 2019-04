Marc Marquez s’impose sans souci en Argentine

Marc Marquez s'est facilement imposé dimanche sur le Grand Prix d'Argentine devançant les Italiens Valentino Rossi et Andrea Dovizioso.

Parti en pole position sur le circuit Termas de Rio Hondo, l’Espagnol de Honda HRC a signé sa première victoire de la saison, la 45e de sa carrière dans la catégorie.

Avec ce succès, le quintuple champion du monde prend les rênes du Championnat du monde à Dovizioso. Les Français Fabio Quartararo (8e, Yamaha-SRT) et Johann Zarco (15e, KTM) ont terminé dans les points, une première pour le pilote Yamaha, dès sa deuxième course en MotoGP.

The master and the apprentice





Do you think @marcmarquez93 is happy with his #ArgentinaGP victory? #MotoGP pic.twitter.com/l5kXqatUII

— MotoGP™ (@MotoGP) 31 mars 2019