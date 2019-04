Coupe de France : Douchez, Camara, Ménez… quel PSG lors de la dernière défaite ?

Quadruple tenant du titre, le PSG reçoit Dijon, ce mardi 26 février, en quarts de finale de la Coupe de France, où le club de la capitale n’a plus connu la défaite depuis le 22 janvier 2014. Quelle était la composition du PSG, ce soir-là, face à Montpellier (1-2) ?

Pour ce rendez-vous, au cœur d’un calendrier très chargé, Laurent Blanc avait décidé de laisser plusieurs cadres sur le banc comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta ou encore Maxwell, alors qu’Ezequeil Lavezzi était en tribune. Préposé aux coupes nationales, Nicolas Douchez était titulaire dans la cage parisienne en lieu et place de Salvatore Sirigu. Et le portier n’avait pas été exempt de tout reproche sur l’ouverture du score de la tête de Daniel Congré.

En défense, Gregory van der Wiel et Lucas Digne étaient chargés d’occuper les côtés, alors que Marquinhos et Thiago Silva composaient l’arrière-garde centrale. Marco Verratti, Blaise Matuidi et Javier Pastore avaient pris place au milieu de terrain et devaient alimenter le trio d’attaque formé par Lucas, Jérémy Ménez et Edinson Cavani. Matuidi et Pastore ont d’ailleurs été à l’origine de l’égalisation de Cavani.

Mais Paris, qui restait sur 32 matches toutes compétitions confondues sans défaite à domicile, s’est fait surprendre en seconde période sur une nouvelle tête de Souleymane Camara à la réception d’un corner. Et les entrées en jeu d’Ibrahimovic, de Motta et d’Ongenda n’ont pas été suffisantes pour renverser la formation héraultaise, qui reste la dernière à avoir battu le club de la capitale en Coupe de France. Dijon, 5e de Ligue 2 au moment de l’exploit des hommes de Rolland Courbis, parviendra-t-il à lui succéder ?

La composition du PSG

Douchez - Van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva, Digne - Verratti (Motta, 65e), Matuidi, Pastore (Ongenda, 76e) - Lucas, Ménez (Ibrahimovic, 65e), Cavani.