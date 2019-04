Coupe de France : Lyon joue gros en demi-finale, le verdict pour Genesio

Les supporters lyonnais ont coché depuis de plusieurs semaines ce mardi 2 avril sur leur calendrier. Car l’OL reçoit le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France avec la perspective d’aller au Stade de France et de soulever un trophée qui fait cruellement défaut au club rhodanien depuis 2012.

«Il y a cette envie de se qualifier, a déclaré Bruno Genesio. Dans une carrière, avoir la possibilité de jouer une finale, c’est un événement important. Et on a envie de les vivre. On est à un match de jouer une finale. Pour certains, ça serait même la première. Ça donne beaucoup d’envie, de motivation.» Les propos d’Anthony Lopes en sont la parfaite illustration. «Une belle carrière passe forcément par des trophées. On veut aller en finale», a insisté le gardien portugais.

Une ambition partagée par les fans des Gones frustrés de voir leur club échouer à garnir son palmarès saison après saison. Et c’est en grande partie pour cette raison qu’ils attendent avec impatience ce mardi 4 avril, date fixée par Jean-Michel Aulas pour se prononcer sur l’avenir de Bruno Genesio, vivement contesté par une partie des supporters qui ne cessent réclamer son départ. Seront-ils entendus ? Le principal intéressé connait, lui, déjà la réponse.

«Je sais ce qu’il dira», a confié très serein le coach lyonnais sans lâcher le morceau, préférant mettre de côté son cas personnel et rester concentré sur son équipe. «Ce qui m’importe c’est de faire avancer l’équipe, le reste est secondaire pour moi, pour l'instant. Le plus important pour moi est de qualifier l’équipe en Ligue des Champions l’année prochaine et de l’amener en finale de Coupe de France». La tendance serait à une prolongation de contrat, toutefois conditionnée à une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, alors que Lyon occupe la 3e de Ligue 1 à quatre points de Lille.

Malgré des résultats en-deca des espérances et des choix aussi bien contestables que contestés, Genesio a noué une relation de confiance avec son président qui a certainement pesé dans la balance au moment de trancher. «Je sais ce que le président pense de moi, de mon travail.», a indiqué l’entraîneur. Il peut également compter sur le soutien de ses joueurs. «Je connais Bruno depuis énormément d’années. Il fait du très bon travail, a assuré Lopes. Il est pleinement concentré sur les objectifs du club. Si on gagne des trophées, je suis certain que les supporters changeront d’avis. Il ne manque que des titres à Bruno et au club. On espère que cela va changer dès cette année.» Et cela passe par une qualification contre Rennes.