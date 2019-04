Coupe de France : Rennes élimine Lyon (2-3) et file en finale

Cinq ans après, Rennes va faire son retour au Stade de France le 27 avril prochain. Le club breton a décroché son billet, ce mardi, sur le terrain de Lyon (2-3), qui va vivre une nouvelle saison sans le moindre trophée.

Décidemment le Stade Rennais est plutôt à l’aise au Groupama Stadium. Après s’y être imposé la saison dernière en championnat, puis début décembre toujours en Ligue 1, la formation entraînée par Julien Stephan a récidivé pour s’offrir une fin de saison palpitante et entretenir l’espoir de retrouver la Ligue Europa la saison prochaine après son récent parcours historique. «C’est une formidable performance, une performance héroïque, s’est félicité le coach rennais, au micro de France 2. Notre performance a de la valeur. On a éliminé Lille, on est venu chercher notre qualification ici à Lyon».

Une qualification qui ne souffre d’aucune contestation. Les coéquipiers de Benjamin André ont été livré un match sérieux et appliqué tout au long des 90 minutes. Et ils ont été récompensés par l’ouverture du score juste avant la pause de Mbaye Niang (40e). Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont semblé plus déterminés et ont rapidement égalisé par Bertrand Traoré (47e), mais les Bretons n’ont pas paniqué et ont repris les devants sur une tête d’André (55e).

Le capitaine rennais a failli plomber son équipe après une main dans sa surface et un penalty transformé par Moussa Dembélé (74e), mais Ramy Bensebaini a propulsé sa formation en finale en fin de rencontre sur une frappe à l’entrée de la surface de réparation (81e). Le défenseur et ses coéquipiers vont désormais attendre l’identité de leur adversaire entre le PSG, quadruple tenant du titre, et Nantes, qui s’affrontent au Parc des Princes.

L'avenir de bruno genesio en suspens

Pour Lyon, cette élimination est un véritable échec. Mais les Gones ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Devant leurs supporters, ils n’ont jamais été en mesure de se sublimer, à l’image d’un Nabil Fekir très discret. «Sur l’ensemble du match, on ne mérite pas car nous avons fait trop de fautes collectivement et individuellement pour espérer aller en finale. Je suis abattu car nous espérions aller en finale pour jouer ce titre», a lâché, dépité, Anthony Lopes.

Cet échec n’est pas sans conséquence. S’il prive l’OL de pouvoir glaner un premier titre depuis 2012, il a surtout repoussé la décision tant attendue sur l’avenir de Bruno Genesio, en fin de contrat en juin, sur le banc des Gones. «On avait convenu que si nous allions en finale de la Coupe de France et si nous étions sur le podium en championnat, il y aurait une prolongation de deux ans», a indiqué le président Jean-Michel Aulas. «Malheureusment, on n'ira pas au Stade de France. (…) On prendra une décision en fin de saison», a-t-il ajouté. Genesio a désormais huit matchs pour atteindre le dernier objectif lyonnais de terminer à la 2e place. «Je suis très triste, très déçu, a confié le coach rhodanien. Je vais tout donner pour amener l’équipe en Ligue des champions, là où elle était lorsque j’ai pris l’équipe.» Et sauver sa tête par la même occasion. S'il n'est pas déjà trop tard…