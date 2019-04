France-Japon, match amical : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France féminine affronte le Japon, jeudi 4 avril, en match de préparation à la Coupe du monde féminine. Un choc à suivre sur W9 à partir de 21h.

Les joueuses de Corinne Diacre peaufine leur préparation en vue de la grande échéance dans un peu plus de deux mois. La sélectionneuse tricolore, qui a notamment fait appel à Kheira Hamraoui qui n'était plus apparue en équipe de France depuis 2016, espère désormais voir beaucoup plus d'automatismes.

Après cette rencontre au stade de l'Abbé-Deschamps d'Auxerre, les Bleues affronteront le Danemark au stade de la Meinau de Strasbourg lundi prochain pour ce qui est leur dernier stage avant la liste définitive pour la Coupe du monde (7 juin-7 juillet) qui sera dévoilée courant mai.

Pour rappel, Corinne Diacre doit soumettre à la FIFA une liste provisoire entre 23 et 50 joueuses avant le 26 avril.