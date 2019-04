Coupe de France : Paris bat Nantes (3-0) et retrouvera Rennes en finale

La force de l’habitude. Pour la cinquième année consécutive, le PSG sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de France, où il retrouvera le Stade Rennais, après avoir écarté, ce mercredi soir, Nantes (3-0).

Avec cette qualification en poche, acquise sur des buts de Marco Verratti (29e), fait assez rare pour être signalé, Kylian Mbappé sur penalty (85e), après en avoir manqué un premier, et Dani Alves d'un lob subtil (92e), le club de la capitale, quadruple tenant du titre, reste en course pour réaliser un doublé dans l’Hexagone et atténuer quelque peu le nouvel échec en Ligue des champions, qui a suivi l’élimination en Coupe de la Ligue. Un moindre mal pour Thomas Tuchel et ses joueurs qui à défaut d’être flamboyants ont su se montrer efficaces dans une rencontre marquée par certaines décisions arbitrales.

Comme ce penalty litigieux non sifflé pour les Nantais après un accrochage entre Kalifa Coulibaly et Thiago Silva, sans que l’arbitre ne fasse appel à la VAR, alors que le score n’était que de 1-0 à ce moment de la partie. «Je ne vais pas trouver d’excuse, mais je pense qu’on n’a pas été aidé par l'arbitre», a regretté Abdoulaye Touré. Mais le défenseur nantais et ses coéquipiers, sans être dangereux et réduits à dix en fin de match après l'expulsion de Coulibaly, ont su poser des problèmes à la formation parisienne, qui a dû attendre les cinq dernières minutes pour faire la différence et valider leur billet pour la 17e finale de son histoire.

«On est content d’avoir gagné ce match qui n’a pas été si simple et de pouvoir disputer une nouvelle finale», s’est réjoui Thilo Kehrer à l’issue de la rencontre. «Je crois qu’on a mérité ce résultat même si c’était difficile, et on a mérité encore d’être en finale», a déclaré de son côté le capitaine Thiago Silva avant de vanter les mérites des Rennais, futurs adversaires des Parisiens. «Pour moi, Rennes est la deuxième équipe du championnat qui pratique un bon football. Ce qu’ils font, c’est magnifique.»

Et pour cette finale, Paris pourrait compter sur Neymar. Éloigné des terrains depuis le 23 janvier, après avoir rechuté de sa blessure au cinquième métatarsien en 16e de finale contre Strasbourg, le Brésilien a repris, ce mercredi, le chemin de l’entraînement au Camp des loges et a pu retoucher le ballon. Si aucune date de retour n’a encore été fixée, le numéro 10 parisien semble entrevoir enfin le bout de tunnel, même s’il est trop tôt pour le voir retrouver, dimanche, le club alsacien en championnat. Et c’est des tribunes qu’il pourrait assister au sacre de son équipe en cas de victoire et si Lille ne s’impose pas dans l’après-midi à Reims. Avant de pouvoir participer à la fête, dans trois semaines, sur la pelouse du Stade de France ?