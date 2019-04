PSG-Nantes, demi-finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Quadruple tenant du titre, le PSG reçoit Nantes, ce mercredi 3 avril, en demi-finale de la Coupe de France. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Eurosport 2.

Eliminé de la Coupe de la Ligue, éliminé de la Ligue des champions, et quasiment assuré du 8e titre de champion de France de son histoire, le PSG a fait de la Coupe de France son principal objectif en cette fin de saison. «Gagner la Coupe de France est maintenant notre grand objectif», a lancé Thomas Tuchel. Un doublé sur la scène hexagonale serait un moindre mal pour sauver en partie un exercice encore gâché par la nouvelle sortie de route européenne prématurée.

Mais avant de penser soulever une cinquième Coupe de France consécutive, les Parisiens, qui restent sur une incroyable série de 29 victoires d’affilée dans la compétition, vont devoir écarter les Canaris.

Et s'ils seront encore privés de d’Edinson Cavani et Neymar, qui pourrait faire son retour pour la finale en cas de qualification, ils pourront une nouvelle fois compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. Décisif, dimanche, à Toulouse, le champion du monde ne cesse d’empiler les buts. «On espère qu’il va continuer comme ça, a confié Marquinhos. Quand il a une opportunité, c'est rare qu'il ne marque pas».

Si le numéro 7 parisien trouve encore le chemin des filets, lui qui avait déjà été l’unique buteur lors du match aller en championnat, le club de la capitale ne sera pas très loin de retrouver, le 27 avril prochain, le Stade de France.

Un stade que Nantes n’a plus connu depuis 2004 et une finale de la Coupe de la Ligue perdue contre Sochaux. Mais Vahid Halilhodzic et les Canaris veulent y croire au cœur d’une saison tourmenté sur comme en dehors du terrain. «Il faudra faire un grand exploit. C’est un challenge très intéressant, dans lequel nous n’avons rien à perdre mais tellement de choses à gagner, a insisté l’entraîneur nantais. Contre une équipe comme le Paris Saint-Germain tout est possible. Il faut juste faire le match parfait.» Une finale est à ce prix.