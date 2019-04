Bordeaux-Marseille, 31e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Désormais cinquième au classement, l’OM se déplace, ce vendredi 5 avril, à Bordeaux en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Canal+ Sport.

Chaque saison la même question. Marseille va-t-il enfin parvenir à s’imposer à Bordeaux, où les Olympiens n’ont plus gagné depuis octobre 1977 ? Près de quarante-deux ans de disette en Gironde qui ne laisse présager rien de bon pour le club phocéen qui a peut-être perdu tout espoir de terminer sur le podium après son faux-pas face à Angers (2-2). Dans la course à la Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia accusent un retard de huit points sur Lyon et douze sur Lille à huit journées de la fin.

La mission s’annonce pour le moins compliquée, mais ils conservent l’espoir d’atteindre leur objectif en fin de saison. «L’objectif, c’est toujours le podium. Mathématiquement, c’est encore possible donc on y croit», a assuré Morgan Sanson dans Téléfoot. Mais avant de regarder devant eux, les Marseillais vont aussi devoir jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Car s’ils ont été doublés par Saint-Etienne, ils sont également menacés par Reims, Montpellier ou encore Nice pour la 4e place qualificative pour la Ligue Europa.

Et une non qualification pour une Coupe d’Europe serait un échec véritable et viendrait sceller une saison désastreuse après les éliminations précoces en Coupe de la Ligue, Coupe de France et sur la scène européenne. «Cette année c’est plus compliqué, oui, mais la saison n’est pas terminée, on fera les comptes à la fin», a déclaré Rudi Garcia. Rendez-vous donc le 25 mai prochain.