Clermont - Racing 92, 21e journée de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Clermont reçoit le Racing 92, dimanche 7 avril, en clôture de la 21e journée de Top 14. Un choc à suivre sur Canal+ Sport à partir de 16h50.

L’heure est à la remobilisation. Une semaine après son échec en Champions Cup, son principal objectif cette saison, le Racing 92 n’a plus que le championnat pour ne pas terminer fanny.

Comme en 2016 ou 2018 ?

Sauf que le club francilien va vite devoir tourner la page de son énorme désillusion avant un déplacement compliqué, dimanche, à Clermont en clôture de la 21e journée de Top 14. Abattus après leur élimination contre le Stade Toulousain, les Racingmen (3es) ont eu une semaine pour préparer ce choc chez les deuxièmes, invaincus à domicile, et qui leur avaient infligé une correction en début de saison (17-40).

D’autant qu’avec seulement quatre points d’avance sur La Rochelle (7e), la qualification est loin d’être acquise. Un résultat en Auvergne a une double importance. A condition que les Ciel et Blanc se relèvent. «En 2016, on avait réussi à se remobiliser après la défaite en finale et à aller chercher le Brennus, a rappelé Henry Chavancy. Mais l’an dernier, après la défaite en Coupe d’Europe, on s’est écroulés en demi-finale.» Que feront-ils cette année ?