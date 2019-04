Hervé Renard pour remplacer Bruno Genesio sur le banc de l'OL ?

Alors que l'avenir de Bruno Genesio est en suspens, l'Olympique lyonnais aurait ciblé Hervé Renard, actuel sélectionneur du Maroc, pour le remplacer.

Après la conférence de presse assez incroyable de mardi soir après l’élimination de l’OL en demi-finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas a donc fait comprendre, à sa façon, que l’avenir de son entraîneur n’était pas encore fixé. «Je ne sais pas si Bruno aura envie de rester», a indiqué le président rhodanien semblant confirmer que la page allait se tourner dans les prochaines semaines.

Conséquence, Lyon serait à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si la tentation d’avoir une grosse pointure comme José Mourinho est grande, Aulas a indiqué au quotidien L’Equipe cette semaine que «le special one n’est pas compatible avec notre économie». Les Gones auraient également comme préférence d’avoir un entraîneur français. Ainsi Laurent Blanc, actuellement libre ou encore Christophe Galtier en cas de départ de Lille cet été, seraient sur la liste.

Avec Ziyech et Saïss dans ses valises ?

Mais ce jeudi, c’est le nom d’Hervé Renard qui revient avec insistance. Selon Euro United - compte de Paris United -, le sélectionneur du Maroc et Jean-Michel Aulas se seraient rencontrés mercredi. S’il prépare actuellement la CAN 2019 (21 juin-19 juillet) avec les Lions de l’Atlas qu’il rêve d’emmener sur le toit continental (comme la Zambie et la Côte d’Ivoire), l’ancien entraîneur de Lille et Sochaux pourrait être la surprise du chef.

Agé de 50 ans, Renard, qui n'a pas indiqué s'il resterait en poste avec le Royaume chérifien après la Coupe d'Afrique, pourrait être tenté par une nouvelle chance dans un club qui aurait des moyens cette fois-ci. Seules conditions, il souhaiterait les recrutements de deux internationaux marocains qu’il connaît bien : Hakim Ziyech, l’une des pépites de l’Ajax Amsterdam et Romain Saïss, ancien d’Angers et qui fait les beaux jours de Wolverhampton.