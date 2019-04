Ligue 1 : L'OM dos au mur à Bordeaux

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir à Marseille. Et l’OM continue de croire au podium avant de se déplacer, ce soir à Bordeaux, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

Mais il faudrait pourtant un miracle pour que Florian Thauvin et ses coéquipiers parviennent à combler les huit points de retard sur Lyon (3e) et se qualifier pour la Ligue des champions, objectif clairement affiché par les dirigeants en début de saison. «L’objectif était de faire mieux que la saison dernière (4e), ce serait un échec de ne pas y arriver. Mais sur un plan comptable, tout peut encore arriver», a lancé, hier, Boubacar Kamara.

Pour entretenir le maigre espoir, le club olympien n’a pas d’autres choix que de mettre un terme à 42 ans de disette en terre gironde, où il n’a plus gagné depuis octobre 1977. Une très (trop) longue attente qui renforce l’envie marseillaise. «C’est une vraie source de motivation», a assuré Rudi Garcia, qui n’a pas oublié que le match aller avait permis à ses joueurs de se relancer, eux qui restaient sur une seule victoire en douze rencontres toutes compétitions confondues. «Le match qui a relancé notre saison, c’est la réception de Bordeaux, a indiqué le coach olympien. Il y a des matchs charnières. OM-Bordeaux était l’un de ceux-là. On fera tout pour que Bordeaux-OM soit aussi quelque chose qui nous booste.»

Mais s’ils regardent devant, les Marseillais, désormais à la 5e place après le nul concédé contre Angers (2-2), vont aussi devoir jeter un œil derrière, alors qu’ils ont été dépassés par Saint-Etienne, ils sont également menacés par Reims, Montpellier ou encore Nice pour la 4e place qualificative pour la Ligue Europa. Car une non-qualification pour une Coupe d’Europe serait un véritable échec et viendrait sceller une saison désastreuse après les éliminations précoces en Coupe de la Ligue, Coupe de France et sur la scène européenne. Cela risquerait également de remettre sérieusement en cause le projet olympien avec un impact non négligeable sur le futur mercato estival. «Cette année c’est plus compliqué, oui, mais la saison n’est pas terminée. On fera les comptes à la fin», a déclaré Garcia. Rendez-vous donc le 25 mai.