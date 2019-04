Malgré les excuses de beIN Sports, le lapsus de Daniel Bravo continue d'agiter Twitter

Le consultant foot Daniel Bravo a commis mercredi soir pendant Strasbourg-Reims qu'il commentait sur beIN Sports, un lapsus qui n'a pas mis longtemps avant d'agiter les réseaux sociaux .

Alors qu'il évoquait la bonne saison réalisée par l'attaquant alsacien Nuno Da Costa, auteur d'un doublé contre les Rémois, l'ex-joueur du PSG a glissé : «C'est pas mal pour un Noir» avant de vite s'apercevoir de son impair et de corriger sa fin de phrase par «pour un joueur».

BeIN Sports a rapidement publié un communiqué dans lequel il plaide la maladresse de Daniel Bravo. Et ce dernier a présenté ses excuses au buteur strasbourgeois qui les a acceptées, en atteste le tweet publié par Nuno da Costa sur son compte.

Mais au lendemain de cette sortie malheureuse, les avis étaient toujours partagés sur Twitter, certains prenant la défense de Daniel Bravo quand d'autres avaient d'avantage de mal à passer l'éponge...

@Nuno_DC je salue ce tweet très intelligent et très classe de ta part. Puis j’en profite pour dire @beinsports_FR et #DanielBravo qu’il ne faut pas tomber dans la polémique et l’alimenter. Il a fait un lapsus et tout le monde fait des erreurs. #FIN ,Pas de quoi faire un plat. https://t.co/TTOc6kk5Lk

— Idriss Toyé (@idriss_toye) 3 avril 2019