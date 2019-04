L’AS Roma aux mains de QSI ?

Après le PSG, l’AS Roma ? Propriétaire de club de la capitale depuis 2011, Qatar Sports Investments envisagerait de racheter l’un des clubs de Rome avec une préférence pour l’AS Roma, selon le Corriere dello Sport et L’Equipe.

Si l’information a été qualifiée de «fake news» par l’actuel président du club italien James Pallotta, une offre avoisinant les 400 millions d’euros aurait déjà été transmise par QSI. Mais le propriétaire milliardaire américain de la formation romaine n’aurait pas donné suite pour le moment.

Ce refus n’aurait en rien échaudé les Qataris décidés à investir dans le football italien. L’AC Milan, où un certain Leonardo officie, ou encore la Fiorentina ont également été ciblés, mais la priorité des Qataris demeure la Roma, qui a la compagnie aérienne Qatar Airways comme sponsor maillot depuis cette saison. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi étudierait déjà la faisabilité du projet avec les conseils et experts du groupe.

Une telle opération n’est toutefois pas sans risque et QSI pourrait se heurter à plusieurs difficultés. Et notamment à l’une des règles de l’UEFA qui interdit deux clubs appartenant à un même propriétaire de se rencontrer en Ligue des champions comme en Ligue Europa. Ce cas pourrait évidemment se présenter avec le PSG et la Roma. Pour contourner le problème, un autre propriétaire serait nommé à la tête de l'un des deux clubs. A priori l’AS Roma dans ce cas précis.