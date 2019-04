Ligue des champions : le Barça s'impose sur la pelouse de Manchester United (0-1), l’Ajax et la Juventus dos à dos (1-1)

En quarts de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir, le FC Barcelone est allé s'imposer sur la pelouse de Manchester United (0-1) pendant que la Juventus Turin tenait en échec l'Ajax Amsterdam (1-1).

Manchester United - FC Barcelone : 0-1

Le FC Barcelone n’avait jamais gagné à Old Trafford. C’est désormais chose faite. Et pourtant, ce n’est pas la plus grande prestation que les coéquipiers de Lionel Messi ont pu offrir cette saison. Mais il faut dire qu’en face, il n’y avait pas de répondant.

Les hommes d’Ernesto Valverde ont trouvé l’ouverture rapidement dans la rencontre par … Luke Shaw contre son camp. Alors que Luis Suarez pensait avoir marqué et ainsi mis fin à sa malédiction (l’Uruguayen n’a plus marqué en C1 depuis le 4 avril 2018 et à l’extérieur depuis septembre 2015) mais le défenseur anglais a touché le ballon de l’épaule.

Les Catalans, qui n’ont plus atteint le dernier carré depuis 2015 (année où ils ont remporté la Ligue des champions avant le triplé du Real Madrid), prennent donc une belle option avant le retour le 17 avril à Barcelone. Mais il faudra se méfier des Mancuniens qui sont capables de tout comme ils l’ont montré en huitièmes de finale. Battus à domicile par le PSG (0-2), les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer avaient retourné la situation (1-3). Le Barça est prévenu.

Ajax Amsterdam - Juventus Turin : 1-1

Le spectacle aura été au rendez-vous entre la jeunesse talentueuse amstellodamoise et l’expérience redoutable turinoise. Dans une Johan Cruyff Arena bouillante, ce sont pourtant les Italiens ont trouvé la marque en premier grâce à l’éternel Cristiano Ronaldo.

A 34 ans, le Portugais s’est encore une fois montré décisif dans un quart de finale aller de Ligue des champions. Alors qu’ils subissaient les assauts de Hakim Ziyech et ses coéquipiers, les hommes de Massimiliano Allegri ont su se montrer patients et frapper au bon moment. C’est en effet juste avant la pause qu’ils ont trouvé l’ouverture. Sur une magnifique ouverte de Cancelo dans la surface, CR7 réalisait une magnifique tête plongeante qui trompait Onana (45e). Son 125e but en C1.

Mais au retour des vestiaires, ce sont les Hollandais qui prenaient à défaut la défense italienne. David Neres, sur un exploit individuel arrachait un nul aussi frustrant que plein de promesses (46e). Le retour à Turin, le 16 avril, promet d’être sublime. D’autant qu’en huitièmes de finale, l’Ajax, défaite à l’aller à domicile (1-2), avait réalisé un récital sur la pelouse du Real Madrid au retour (1-4). La Juve est prévenue.