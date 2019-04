Benoit Paire titré à Marrakech

Près de quatre ans qu’il attendait ça. Benoit Paire a décroché, ce dimanche, le deuxième titre de sa carrière sur la terre battue du tournoi de Marrakech. Le Français a battu en finale l’Espagnol Pablo Andujar en deux sets (6-2, 6-3).

Il ne fallait pas énerver Benoit Paire. Et une fois n’est pas coutume, il n’a pas passé ses nerfs sur l’une de ses raquettes, mais sur Pablo Andujar. Vexé de ne pas avoir reçu d’invitation pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, l’Avignonnais, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale, s’est vengé de la plus belle des manières. Impérial sur son service, avec une seule balle de break à sauver, il n’a laissé aucune chance au tenant du titre, qui l’avait battu, il y a deux semaines, en finale du tournoi challenger de Marbella.

Son dernier sacre sur le circuit remontait à 2015 à Bastad déjà sur ocre. Après un début d’année laborieux, avec seulement quatre succès pour neuf revers, et un moral pas forcément au beau fixe avant de débarquer au Maroc, Paire, qui va faire son retour dans le top 50 du classement ATP, ne pouvait pas espérer mieux pour lancer sa saison sur terre. Et à défaut de confirmer sur le Rocher, il va tenter de poursuivre sur cette lancée au tournoi de Barcelone (20-28 avril).

Bastad 2015



Marrakech 2019@benoitpaire wins his second ATP title after beating the defending champion Pablo Andujar 6-2 6-3 in Morocco pic.twitter.com/NvkmG4FExV

— Tennis TV (@TennisTV) 14 avril 2019