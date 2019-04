Philippe Gilbert met la main sur Paris-Roubaix

Monumental ! Pour sa troisième participation, Philippe Gilbert a dompté, ce dimanche, au sprint les 257 kilomètres et les 29 secteurs pavés de Paris-Roubaix pour devancer au sprint Nils Politt et mettre la main sur le quatrième «Monument» de sa carrière.

Un authentique exploit qui n’avait plus été réalisé depuis Sean Kelly en 1983. Présent à l’avant de la course tout au long de la journée, le Belge, champion du monde 2012, a été très actif pour inscrire son nom au palmarès de la Reine des Classiques, après le tour de Lombardie (2009 et 2010), Liège-Bastogne-Liège (2011) et le Tour des Flandres (2017).

Au départ, de nombreuses interrogations entouraient pourtant sa forme physique et son état de santé. Malade peu avant le Tour des Flandres, la semaine passée, il avait dû mettre pied à terre après quelques 200 kilomètres. Mais il est parvenu à se refaire une santé à temps. «Je sentais que la forme revenait au fil des jours, ça m’a mis en confiance, a-t-il indiqué à l’arrivée. Et je pense avoir fait une belle course tactiquement.»

A un moment seul en tête, Gilbert a coupé son effort pour attendre notamment le renfort de son coéquipier Yves Lampaert. Patient et fin tacticien, il a placé une première attaque à 23 kilomètres de l’arrivée, fatale à Wout van Aert. Huit kilomètres plus tard, le Wallon a de nouveau accéléré dans le carrefour de l’arbre pour décrocher Peter Sagan, tenant du titre. En tête-à-tête avec Politt sur le vélodrome de Roubaix, il a fait parler son expérience pour triompher avant de fondre en larmes dans les bras du patron de son équipe Patrick Lefevere.

«J’ai du mal à y croire. C’était un objectif. J’ai fait une belle course tactiquement, a-t-il confié . J’ai ce rêve un peu fou que j’ai eu voici une dizaine d’années de gagner tous les Monuments. J’en suis très proche et très fier.» Il ne lui manque désormais plus que Milan-Sanremo pour compléter sa collection et rejoindre dans la légende Rik Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck.