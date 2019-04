FC Barcelone-Manchester United, quart de finale retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Manchester United se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions, mardi 16 avril. Un choc à suivre en direct sur RMC Sport 1 dès 21h.

Les Red Devils seront-ils en mesure d'inverser la tendance comme face au PSG en huitièmes de finale ? Battus 0-2 à domicile, ils étaient parvenus à arracher leur qualification au Parc des Princes dans les derniers instants de la rencontre (1-3) grâce à un penalty transformé par Marcus Rashford.

Au match aller, la semaine dernière, les Catalans, emmenés par Lionel Messi, se sont imposés à Old Trafford (0-1) grâce à un but contre son camp du malheureux Luke Shaw, qui a touché de l'épaule une tête de Luis Suarez. Et s'ils partiront favoris, les joueurs du FC Barcelone se méfieront des Mancuniens capables de tout.

Il faut dire que depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer à la place de José Mourinho, les coéquipiers de Paul Pogba vont beaucoup mieux. Certes, ils ne sont pas non plus favoris pour la victoire finale dans cette Ligue des champions mais le nouveau visage affichée est beaucoup plus agréable qu'auparavant. Suffisant pour s'offrir un billet pour le dernier carré ?