Juventus Turin-Ajax Amsterdam, quart de finale retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam s'affrontent mardi 16 avril en quarts de finale retour de la Ligue des champions. Un choc à suivre sur RMC Sport 2 dès 21h.

S’il y a bien une équipe qui peut le faire, c’est elle. Après avoir sorti le Real Madrid, triple tenant du titre, au tour précédent avec une victoire au match retour au Stade Santiago-Bernabeu (1-4), l’Ajax Amsterdam se verrait bien créer une nouvelle sensation en Ligue des champions face à la Juventus Turin.

Une première depuis 1997 ?

Si en quart de finale aller, à domicile, les coéquipiers de Dusan Tadic sont parvenus à accrocher les Italiens (1-1), mardi soir, lors du retour, la tâche s’annonce un poil plus compliquée. Mais pas impossible avec cette séduisante formation hollandaise, qui devra faire sans son latéral gauche Nicolas Tagliafico (suspendu) alors que Frenkie De Jong est incertain. Pour composter leur billet pour le dernier carré, qu’ils n’ont plus vus depuis 1997, les Amstellodamois devront s’imposer ou réaliser un nul supérieur à celui concédé chez eux (2-2, 3-3, 4-4…).

Seulement, en face la «Vieille dame», qui rêve d’un sacre pour la première fois depuis 1996 (et une victoire face à l’Ajax), peut s’appuyer sur une solide défense mais surtout sur «Monsieur C1», à savoir Cristiano Ronaldo et ses 125 buts. Entre l’expérience turinoise et la fougue néerlandaise, la rencontre promet d’être sublime.