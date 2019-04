L'incroyable retour de Tiger Woods réjouit le monde entier

Après onze années d'absence, le golfeur Tiger Woods a retrouvé sa place au sommet dimanche 14 avril en remportant les Masters d'Augusta (États-Unis). Un incroyable come-back qui a été salué par le monde entier.

Vingt-deux ans après sa première victoire à Augusta, dans l'État de Georgie, le «Tigre» est apparu sur le green comme s'il ne l'avait jamais quitté, vêtu de son emblématique polo rouge. C'est après une série de coups dans le quatrième et dernier tour qu'il a finalement remporté le quinzième Grand Chelem de sa carrière.

Un retour des enfers célébré

Mais avant de pouvoir laisser éclater sa joie, Tiger Woods a vécu une véritable traversée du désert : un divorce retentissant, pas moins de quatre opérations du dos entre 2014 et 2017 dont une arthrodèse pour fusionner définitivement ses vertèbres. Il y a seize mois seulement, alors qu'il essayait de revenir sur le devant de la scène début 2018 après plusieurs tentatives infructueuses, son retour au sommet semblait être un scénario impossible.

Et pourtant, à force de travail et grâce à un mental d'acier, le célèbre golfeur s'est finalement relevé. Une belle leçon de courage et d'acharnement que de nombreuses personnes, de l'ex-président Barack Obama à l'acteur australien Hugh Jackman, en passant par de simples anonymes, ont tenu à célébrer.

«J'adore les gens qui excellent sous pression. Quel fantastique come-back pour un type vraiment formidable», a tweeté le président Trump, grand amateur de golf.

Love people who are great under pressure. What a fantastic life comeback for a really great guy! https://t.co/41MtJtYEjq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 avril 2019

«Félicitations, Tiger ! Revenir et gagner les Masters après les hauts et les bas est un témoignage d'excellence, de courage et de détermination», a déclaré Barack Obama.

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) 14 avril 2019

«Un gros 'Bien joué' de ma part à Tiger Woods ! Je suis si content pour lui et pour le golf. C'est simplement fantastique !!!», s'est réjoui la légende du golf Jack Nicklaus, détenteur du record du nombre de victoires en Grand Chelem (18).

A big “well done” from me to @TigerWoods! I am so happy for him and for the game of golf. This is just fantastic!!! @TheMasters — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) 14 avril 2019

«Le plus grand come-back de l'histoire des sports ! Félicitations Tiger Woods. Laisse-moi porter l'une de ces cinq vestes [vertes] un jour !» a tweeté le prodige du basket américain Stephen Curry.

Greatest comeback story in sports! Congrats @TigerWoods Let me hold one of those 5 jackets one time! — Stephen Curry (@StephenCurry30) 14 avril 2019

«Je suis littéralement en larmes en regardant Tiger Woods, la splendeur comme aucun autre. Sachant tout ce que tu as traversé physiquement, revenir et faire ce que tu as fait aujourd'hui ? Wow félicitations mille fois ! Quelle inspiration, merci mon pote», a écrit Serena Williams.

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy. — Serena Williams (@serenawilliams) 14 avril 2019

«Quel come-back !!! Félicitations Tiger Woods pour cette victoire», a déclaré Hugh Jackman.

Mario Lemieux, Ben Hogan, Lance Armstrong ont effectué dans le passé des retours spectaculaires. Mais l’exploit que vient de réaliser Tiger Woods - 11 ans après son dernier titre majeur - est probablement le plus grand retour de l’histoire du sport. — Alexandre Pratt (@alexandrepratt) 14 avril 2019

Monsieur @TigerWoods — ʟᴇ ɢʀᴀɴᴅ ᴩʟᴜs ᴍᴀɪɢʀɪᴄʜᴏɴ (@ElGrandeFlaco) 14 avril 2019