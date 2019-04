Six joueurs exclus de la CAN des U17 pour fraude à l'âge

Six joueurs ont été exclus lundi de la Coupe d'Afrique des nations 2019 des moins de 17 ans pour fraude à l’âge.

La Confédération Africaine de Football les a ainsi exclus après que leurs tests IRM, effectués en amont de la compétition qui se déroule du 14 au 28 avril en Tanzanie, ont prouvé qu’ils étaient « hors catégories d’âge ». Ce test d’éligibilité, effectué au poignet, permet de déceler d’éventuelles tricheries.

Le précédent scandale au Nigeria

Trois Camerounais (Arc-en-Ciel Mintongo Mpal, Aliou Soulemanou Hendji et Camal Ryan Moumbagna), deux Tanzaniens (les noms n’ont pas été dévoilés) et un Guinéen (Alpha Boubacar) sont concernés. La Guinée, qui avait effectué des tests IRM au Maroc il y a quelques jours, avait recalé deux joueurs avant le début de la CAN.

Seuls les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 sont dans la possibilité de participer à cette compétition, qualificative pour la Coupe du Monde U17, qui aura lieu cette année au Brésil.

Ce test IRM a été mis en place depuis mai 2018 suite au scandale lié au Nigeria, qui en 2017 avait été privé de la Coupe du monde U17 avec 26 joueurs trop âgés. Il est désormais imposé par le code disciplinaire de la CAF. Il est interdit aux sélections de remplacer les joueurs pris en fraude.