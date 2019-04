Un Julian Alaphilippe tout neuf sur la Flèche brabançonne ?

Après un abandon, suite à une chute lors de la 3e étape du Tour du Pays basque, la semaine dernière, Julian Alaphilippe reprend la compétition, mercredi, à l’occasion de la Flèche brabançonne.

Si elle n’était initialement pas inscrite à son programme, cette course doit lui permettre de se jauger afin d’être certain d’avoir bien récupérer physiquement. Julian Alaphilippe a notamment eu des problèmes pour respirer normalement en raison d’un hématome intercostal. «Cette situation est frustrante, mais je reste confiant pour les classiques, a-t-il confié. La Flèche brabançonne sera importante pour m’aider à retrouver le rythme de la compétition.»

D’autant qu’ensuite, l’actuel leader du classement mondial s’attaquera à du lourd avec les Ardennaises : Amstel Gold Race (21 avril), la Flèche wallonne (24 avril) et Liège-Bastogne-Liège (28 avril).

Vainqueur de Milan-San Remo il y a quelques semaines, le numéro un mondial de la formation belge Deceuninck-Quick-Step, qui compte déjà huit victoires depuis janvier, rêve d’accrocher à son palmarès l’Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. Surtout que 2019 semble être son année.

We are three months into the season and @alafpolak has scored a win in each race he's started: https://t.co/JIT7m26fNi



Vuelta a San Juan (x2)



Tour Colombia



Strade Bianche



Tirreno-Adriatico (x2)



Milano-Sanremo



Vuelta al Pais Vasco



Photo: @GettySport pic.twitter.com/y0SGl53YMv

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) 9 avril 2019