Le combat Anthony Joshua-Jarrell Miller annulé ?

Suite au contrôle antidopage «anormal» de Jarrell Miller, le combat de boxe avec Anthony Joshua, prévu le 1er juin à New York pourrait être annulé.

Les deux camps ont confirmé l’information annoncée par la VADA (Voluntary Anti-Doping Association), une association antidopage des sports de combat sur la base du volontariat. «On a été informés par la VADA qu’il y avait un résultat anormal dans l'échantillon de Jarrell Miller collecté le 20 mars 2019 », a tweeté le promoteur de Joshua, Eddie Heran.

Ortiz ou Whyte en remplacement ?

L’Américain, invaincu en 24 combats professionnels et qui s’est vu offrir une chance mondiale avec cette confrontation qui doit avoir lieu au Madison Square Garden de New York, se retrouve dans une situation très compliquée. Jarrell Miller doit être entendu par la commission des sports du Nevada, chargée d’autoriser ou non le combat.

Pour rappel, il avait déjà été suspendu neuf mois par cette même commission pour un contrôle positif à la methylhexaneamine, en 2014, alors qu’il était kickboxeur.

C’est aussi un coup dur pour Anthony Joshua qui, en cas de suspension de son adversaire, va devoir trouver un autre boxeur à affronter. Les noms du Cubain Luis Ortiz et du Jamaïcain Dillian Whyte sont évoqués.