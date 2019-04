Ligue des Champions : Tottenham et Liverpool derniers qualifiés pour les demi-finales

Au terme d'un match à rebondissements, Tottenham a éliminé mercredi Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des Champions, malgré sa défaite (4-3). Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour battre le FC Porto (1-3) et s'inviter aussi dans le dernier carré de la plus plus prestigieuse des coupes européennes.

MANCHESTER CITY-TOTTENHAM : 4-3

Les coéquipiers d'Hugo Lloris, vainqueurs 1-0 au match aller, sont passés par toutes les émotions. A l'ouverture du score de Sterling (4e), ils ont répondu par un doublé du Coréen Son en trois petites minutes (7e et 10e). Avant que l'ex-Monégasque Bernardo Silva n'égalise d'abord (11e) puis que Sterling, encore lui, redonne l'avantage aux siens (21e). Le but d'Agüero (59e) permettait à City d'être virtuellement qualifié pour les demi-finales mais l'Espagnol Llorente de la hanche, permettait aux Spurs de revenir au score et de repasser devant sur l'ensemble des deux rencontres à la faveur de leurs trois buts marqués sur la pelouse de City.

FC PORTO-LIVERPOOL : 1-4

Après son succès lors du premier acte (2-0), Liverpool a rapidement su se mettre à l'abri par l'intermédiaire de l'inévitable Sané (26e), imité peu après l'heure de jeu par son coéquipier égyptien Salah (65e). A 2-0, le FC Porto réagissait grâce à Militao. Mais Firmino, d'une belle tête piquée (77e), puis Van Dijk, lui aussi de la tête (84e), se chargeaient de corser un peu l'addition en fin de match. Leaders du championnat anglais avec deux points d'avance sur City et un match en plus, les Reds poursuivent leur saison de rêve.