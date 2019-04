Manchester City-Tottenham : 5 buts en 21 minutes, du jamais-vu en Ligue des champions

Quel début de rencontre à l’Etihad Stadium. Manchester City et Tottenham ont inscrit cinq buts en l’espace de vingt-et-une minutes de jeu lors de leur quart de finale retour de Ligue des champions.

C’est la première fois dans l’histoire de la C1 que cela arrive. Ce sont les Mancuniens qui ont d’abord ouvert le score par Raheem Sterling (4e) avant que Son Heung-min ne réalise un doublé (7e, 10e).

On pensait alors avoir tout vu mais non. Bernardo Silva (11e) et Raheem Sterling (21e) redonnaient ensuite l’avantage aux hommes de Pep Guardiola. Et régalaient les fans de football. Incroyable et surtout historique.

Man City vs. Spurs is the first game in Champions League history to see five goals scored in the first 21 minutes of a game:





04' Raheem Sterling



07' Son Heung-min



10' Son Heung-min



11' Bernardo Silva



21' Raheem Sterling





