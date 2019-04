PSG : Une punition pour Kylian Mbappé, absent à Nantes ?

Déjà privé de plusieurs éléments majeurs pour le déplacement à Nantes, ce mercredi, en match en retard de la 28e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a décidé de se passer de Kylian Mbappé. Un choix surprenant qui interpelle.

L’entraîneur allemand avait déjà surpris, il y a dix jours, face Strasbourg avec la présence de l’attaquant champion du monde sur le banc des remplaçants. S’il était entré en jeu pour tenter de faire la différence et permettre au PSG de décrocher son 8e titre de champion de France, son absence au coup d’envoi n’avait pas manqué de soulever plusieurs interrogations. Vite éteintes par Tuchel. «On l’utilise trop. (…) C’était la dernière occasion de le protéger. Il a senti quelque chose de musculaire lors des trois derniers matchs. Il joue trop», avait-il expliqué.

Un argument qui pourrait une nouvelle fois avancer, alors que le club de la capitale affronte Monaco, son ancienne équipe, dimanche, en championnat avant de disputer la finale de la Coupe de France, le 27 avril, contre Rennes. Le coach parisien n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler, la veille du déplacement à Nantes, que ses joueurs étaient «fatigués physiquement et mentalement». Sans toutefois citer le nom de Kylian Mbappé dans la liste des absents pour ce match.

L’hypothèse d’une éventuelle punition ne serait donc pas à exclure, selon Le Parisien. Elle ferait suite aux propos très critiques de l’international tricolore à l’issue de la débâcle à Lille (5-1). «On a joué comme des débutants», avait-il lancé, remettant en cause certains choix de son entraîneur, qui se montrerait de plus en plus agacé par les sorties médiatiques souvent très remarquées de ses joueurs. Cette situation aurait pu l’inciter à marquer le coup. Et les esprits.