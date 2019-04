France-Roumanie, demi-finale de Fed Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte la Roumanie, samedi 20 et dimanche 21 avril, en demi-finale de Fed Cup. Des rencontres à suivre sur France 4.

La reconstruction se poursuit pour l’équipe de France de Fed Cup. Après une victoire face à la Belgique, les joueuses de Julien Benneteau se retrouvent samedi et dimanche pour affronter la Roumanie en demi-finale de la compétition.

Sur la terre battue indoor de Rouen, les Bleues ne partiront pas favorites face à des Roumaines qui pourront compter sur la n° 2 mondiale, Simona Halep. «On est légèrement outsiders sur cette rencontre […], mais on va essayer de donner le maximum et d’être compétitifs», a confié le capitaine tricolore qui pourra compter sur un groupe complet (Garcia, Mladenovic, Cornet, Ferro et Parmentier). Avec l’espoir d’atteindre la finale pour sa première année sur la chaise.

Le programme TV

Samedi : à partir de 13h30 sur France 4.

Dimanche : à partir de 13h30 sur France 4.