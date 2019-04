Valenciennes s'écroule contre Béziers (5-6), record de buts en Ligue 2

Valenciennes et Béziers ont battu vendredi soir le record du nombre de buts marqués dans un match de Ligue 2 depuis l'apparition de la poule unique en 1993. A 5-3, VA a sombré, encaissant trois buts en fin de rencontre.

Taillan (79e), Kanté auteur d'un triplé (85e) et Savane (90e) ont achevé les Valenciennois. Ramaré (13e), Robail (23e), Raspentino (29e et 74e) et Masson (64e) sont les buteurs locaux.

[RESUME] @DominosLigue2



Béziers remporte le match de l'année !!



Victoire 5-6 sur la pelouse de Valenciennes



Le match le plus prolifique depuis... 1993-94 !

https://t.co/sk4qH24fB9#VAFCASB #beINLIGUE2

Le précédent record datait depuis le 17 décembre 2004 et un match nul (5-5) entre Troyes et Châteauroux.

Eeeeet le 6e but d'Ibrahima #Savane !





C'est la Remontada de l'@ASBeziersFoot ! Mené 5-3 à la 75e, les hommes de Mathieu #Chabert vont s'imposer au Stade du Hainaut





C'est la 11e réalisation de ce match fou fou fou #VAFCASB pic.twitter.com/PfBJeE8hSH — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 19 avril 2019

Valenciennes-Béziers comptait pour la 33e journée du championnat. Béziers (19e, 30 points) se relance ainsi dans la course au maintien alors que les Nordistes sont 13e avec 38 points.