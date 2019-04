Leinster-Stade Toulousain, demi-finale de Champions Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade Toulousain se rend sur la pelouse du Leinster dimanche 21 avril en demi-finale de la Champions Cup. Un choc à suivre sur France 2 et beIN SPORTS 2 dès 16h15.

C'est un choc grandeur nature qui aura lieu à l'Aviva Stadium de Dublin dimanche. Les deux plus gros palmarès de la Champions Cup (4 titres chacun) s'affrontent pour une place en finale.

Si les Irlandais du Leinster, tenants du titre, partiront favoris face à la jeunesse toulousaine, tout n'est pas forcément joué d'avance. En matchs de poules, les deux formations s'étaient affrontées à deux reprises pour une victoire de chaque côté. Autant dire que le spectacle devrait être au rendez-vous.

«On va jouer ce qui se fait de mieux en Europe. C’est une équipe redoutable qui maîtrise son rugby. Dans tous les cas ce sera une expérience de plus. On n’a pas grand-chose à perdre et beaucoup à apprendre, a expliqué Ugo Mola, le technicien du Stade Toulousain. Ce qui est certain, c’est que ni le groupe ni l’équipe ne va perdre son temps dans une confrontation comme celle-là. C’est un match que l'on a tous envie de jouer. On en sortira plus fort, je l’espère, mais quoi qu’il arrive on en sortira grandi, ça j’en suis sûr. »