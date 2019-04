Les finales perdues par le Stade Rennais

Le Stade Rennais traine depuis plusieurs années une réputation de «looser». Le 27 avril contre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, les Rennais auront fort à faire pour prouver qu'ils peuvent remporter un trophée, alors qu'ils n'en ont gagné aucun en quatre finales depuis 1971.

Intertoto 1999 : Une défaite logique contre la grande juventus (4-2 sur les deux matchs)

Il s'agit, en théorie, de la plus simple des coupes européennes à remporter. Entre 1967 et 2008, la Coupe Intertoto opposait les meilleurs clubs européens qui n'avaient pas obtenu de places pour la Ligue des champions ou la Coupe UEFA (devenue l'Europa League en 2009). Il a fallu attendre 1995 pour que la Coupe Intertoto devienne un tournoi à élimination directe, avec non pas un, non pas deux, mais trois vainqueurs.

Auparavant, la compétition ne se jouait qu'en phases de groupes. Dès que la réforme a eu lieu, la France s'est rapidement distinguée, en devenant la nation la plus titrée : 12 victoires en 13 ans, loin devant les 8 sacres allemands. Une aubaine pour le Stade Rennais ? Et bien non, les Bretons tombent malheureusement contre la Juventus de Zidane, Inzhagi, De Piero ou Van Der Sar et s'inclinent 4-2 sur les deux matchs de la finale.

Coupe de France 2009 : la désillusion contre le voisin Guingamp (2-1)

Dix ans sans finale. Cela peut sembler une éternité pour beaucoup de clubs professionnels. Au niveau national, il a même fallu attendre 38 ans et la victoire en Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Alors quand l'adversaire est un petit poucet de Ligue 2, l'En Avant Guingamp, il est légitime de penser qu'un club de l'élite part favori. Cela faisait d'ailleurs 50 ans qu'un club de deuxième division n'avait pas soulevé cette coupe.

Un exploit qui n'avait été réalisé qu'une seule fois par le Havre en 1959. Mais la malédiction du Stade Rennais frappe une nouvelle fois dans la première finale bretonne de l'histoire. S'ils ouvrent le score après plus d'une heure de jeu, les voisins des Côtes-d'Armor renversent le match en 10 minutes. Les Rennais repartent donc du Stade de France la tête basse, ce qui deviendra vite un rituel.

Coupe de la Ligue 2013 : Rennes toujours dans le doute contre saint-étienne (1-0)

Les finales commencent à s'accumuler côté rennais. Une deuxième chance de remporter une coupe nationale seulement 4 ans après la défaite au Stade de France se présente. Cette fois-ci, c'est Saint-Étienne qui se dresse face aux Bretons. L'équipe emmenée par une attaque Pierre-Emerick Aubameyang et Brandao ouvre rapidement le score par l'intermédiaire de ce dernier. Le score restera le même jusqu'à la dernière minute, et les espoirs de triomphe s'écartent une nouvelle fois pour Rennes.

Coupe de France 2014 : la revanche qui tourne mal

Même lieu : le Stade de France. Même compétition : la Coupe de France. Même adversaire : l'En Avant Guingamp. Tout semble parfait pour la revanche du Stade Rennais, cinq ans après la finale perdue. Les deux clubs terminent une saison fade (Rennes finit 12e et Guingamp 16e), le but est donc de sauver les meubles, et accrocher une place pour la coupe d'Europe. Mais la finale sera une nouvelle fois scellée en dix minutes par Guingamp, qui marque les deux seuls buts entre la 37e et la 46e minute. Le bus rentre une nouvelle fois en Bretagne sans le poids de la coupe dans la soute. Samedi 27 avril, cinq ans plus tard, dans le même stade, mais contre une autre équipe, Rennes aura encore une fois la possibilité de repartir avec la Coupe de France. Malédiction rompue, ou jamais deux sans trois ?

Bonus : Challenge des champions 1971, trop de chance tue la chance

Et si la malédiction du Stade Rennais ne venait pas d'un excès de chance il y a près de 50 ans ? Après avoir remporté la Coupe de France en 1971, le club dispute le Trophée des champions (alors nommé le Challenge des champions), face à l'Olympique de Marseille. Les 90 premières minutes s'achèvent sur le score de 2-2 et les tirs au but doivent départager les deux équipes. Cependant, un envahissement de terrain met un terme à la rencontre, et les instances décident de faire de Rennes et Marseille les co-vainqueurs de ce match. En une année, les Bretons ont donc collecté deux trophées, dont l'un sans aller au bout du match. Le karma n'a pas apprécié.