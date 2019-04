Tout savoir sur Théo Maledon, le grand espoir français attendu en NBA

Il marche sur les traces de Tony Parker. Théo Maledon, qui fêtera ses 18 ans au mois de juin, est considéré comme le plus grand espoir du basket français. Et il est déja sur les radars des recruteurs de la NBA, qui le placent dans les cinq premiers de la Draft 2020.

Actuellement meneur de jeu à l'ASVEL, Théo Maledon pourrait ainsi poursuivre son ascension fulgurante pour prendre le contrôle du jeu d'une franchise NBA. Une suite logique, lorsqu'on considère qu'à seulement 17 ans, titulaire dans son club, il a été appelé en équipe de France en février 2019 et a même participé au All-Star Game français cette saison. Ce, après avoir été champion d'Europe des moins de 16 ans en 2017 et vice-champion du monde des moins de 17 ans en 2018.

Après avoir tourné cette saison à environ 7 points, 2 rbonds et 2 passes décivies en 27 minutes par match, le jeune joueur possède encore une grosse marge de progression. Mais il ne devrait pas avoir de mal à prendre plus de responsabilités dans son club la saison prochaine avant de vraisemblablement franchir l'Atlantique, puisqu'il est d'ores et déja très adroit aux tirs : 58% à 2 points, 38% à 3 points et 87% aux lancers francs.

attendu en nba pour 2020

Tous ceux qui l'ont vu joueur ne tarissent pas d'éloges à son égard : «Il est très à l’aise et on sent que de mois en mois, il prend confiance et gagne en maturité.», confiait ainsi le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, au Monde en février dernier.

Comme l'a rapporté le site «Parlons basket», Théo Maledon intéresse les recruteurs pour sa vision du jeu, exceptionnelle pour son âge, et son aptitude à aller marquer en pénétration. Le spécialiste du basket universitaire et de la draft NBA Sam Vecenie n'a noté que trois points à améliorer : la défense, le nombre de balles perdues, et son aptitude à shooter en sortant d'un dribble.

Des petits défauts qui n'ont pas empêché l'expert de placer Théo Malédon en quatrième position de la draft 2020, soit plus haut que n'importe quel joueur français avant lui. Le record est actuellement détenu par Frank Ntilikina, sélectionné en huitième position par les New York Knicks en 2017.

Tony Parker est aussi de cet avis. Selon lui, Théo Maledon «est meilleur que Frank Ntilikina au même âge, et figurera un jour parmi les 15 premiers de la draft de la NBA.»