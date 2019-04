Cris racistes et banderole pro-Mussolini : les supporters de la Lazio créent la polémique

L’Italie a de nouveau été le théâtre de scènes racistes à l’occasion du match de football opposant la Lazio Rome à l’AC Milan.

Dès l’échauffement, le joueur français de l’AC Milan, Tiémoué Bakayoko a été visé par un chant raciste «Cette banane est pour Bakayoko», émanant de certains supporters de la Lazio. Ce «chant» avait déjà ciblé le footballeur lors d'un précédent match de la Lazio.

Footage has emerged of Lazio “fans” chanting racist abuse about AC Milan’s French midfielder Tiémoué Bakayoko: “Bakayoko, this banana is for you.” pic.twitter.com/hBcnUmenQD

— Get French Football News (@GFFN) 18 avril 2019