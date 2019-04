Football : quelle est la joueuse qui compte le plus de sélections en équipe de France féminine ?

L'équipe de France fait partie des favorites de la Coupe du monde féminine de football, qui se déroulera dans l'Hexagone du 7 juin au 7 juillet prochain. Même si plusieurs joueuses actuelles comptent de très nombreuses sélections, c'est l'ancienne internationale Sandrine Soubeyrand qui compte le record de capes sous le maillot bleu, avec 198 matchs.

L'ex-milieu de terrain peut même se targuer d'avoir le record hommes et femmes confondus, puisque le Bleu le plus capé, l'ancien défenseur Lilian Thuram, ne compte «que» 142 sélections. Elle possède également le record de nombre de capitanats (hommes et femmes confondus), avec 84 matchs durant lesquels elle a porté le brassard de capitaine.

Des statistiques qui s'expliquent par la longévité de Sandrine Soubeyrand au haut niveau. La native de Saint-Agrève (Ardèche), près de Valence, a en effet connu sa première sélection en 1997, et sa dernière seize ans plus tard, pendant l'Euro 2013, lors du quart de finale perdu face au Danemark aux tirs au but. Ainsi, avec les Bleues, Soubeyrand a participé à cinq championnats d'Europe, deux Coupes du monde et une édition des Jeux Olympiques.

Aujourd'hui coach du Paris FC

Après avoir été sélectionneure de l'équipe de France féminine des moins de 17 ans pendant quatre ans, elle est depuis octobre dernier entraîneur du Paris FC, actuellement cinquième du championnat de France de D1 féminine. Un club qui a fusionné en 2017 avec celui de Juvisy, dans l'Essonne, là où Sandrine Soubeyrand a passé l'essentiel de sa carrière (2000-2014), remportant notamment deux championnats de France (en 2003 et 2006), avant d'y prendre sa retraite.

Pour l'instant, son record de sélections en équipe de France n'est pas menacé. En effet, elle devance dans ce classement l'ancienne défenseure Laura Georges (188 capes), puis Elise Bussaglia (186), qui envisage de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2019, et l'ex-milieu de terrain Camille Abily (183). Mais attention dans la futur à Eugénie Le Sommer, 159 sélections au compteur, âgée de seulement 29 ans et qui a donc encore de belles années devant elle.