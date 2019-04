Grand Prix d’Azerbaïdjan : les essais libres 1 interrompus par une bouche d’égout

La première séance d'essais libres du Grand Prix de F1 d'Azerbaïdjan, couru sur le circuit urbain de Bakou, a été très rapidement arrêtée vendredi après qu'une bouche d'égout s'est décrochée, endommageant la Williams du Britannique George Russell.

La séance n'a pas repris, ce qui devait laisser le temps de vérifier l'ensemble des bouches d'égout présentes sur le tracé de 6,003 km et de nettoyer la piste avant la deuxième séance d'essais libres à 15 heures.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M

— Formula 1 (@F1) April 26, 2019