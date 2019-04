Rennes-PSG, finale de Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG et Rennes s'affrontent ce samedi en finale de Coupe de France. Le match sera diffusé sur France 2 et Eurosport 2 à partir de 21h.

Quadruple tenant du titre, Paris, sacré champion de France dimanche dernier après le match nul de Lille à Toulouse (0-0), pourrait composer sans Marco Verratti et Thiago Silva, respectivement touchés à une cheville et un genou. Mais Thomas Tuchel pourra toujours se féliciter de retrouver son quatuor d'attaquants en or. Aux retours de Neymar et Cavani, qui ont disputé quelques minutes face à Monaco le week-end dernier, devraient s'ajouter celui de l'Argentin Angel Di Maria sur le flanc depuis mi-mars. Ces trois joueurs devraient être associés d'entrée au champion du monde Kylian Mbappé.

Côté rennais, l'intégralité de l'effectif est à la disposition de Julien Stéphan. Vainqueurs des Parisiens en Ligue 1 en mai 2018 et une victoire 2-0 (Bourigeaud, Hunou), les Bretons semblent en tout cas avoir le profil idéal pour faire tomber l'ogre parisien. Toujours bien en place tactiquement grâce au travail effectué en amont par Stéphan et son staff, Rennes se repose sur un onze de qualité marqué par l'inévitable Hatem Ben Arfa capable de décider à lui seul du sort d'un match.

Lille (en huitième de finale) et Lyon (en demi-finale), deux cadors du championnat, avaient fait les frais d'une équipe rennaise qui ne rêve que d'une chose : briser la malédiction des récentes finales perdues en coupes nationales (défaites en Coupe de France en 2009 et 2014, et en Coupe de la Ligue en 2013).