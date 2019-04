Andy Delort, l'attaquant de Montpellier, bientôt en sélection algérienne ?

L'attaquant de Montpellier, Andy Delort, pourrait rejoindre la sélection nationale d'Algérie. Selon plusieurs médias, le Sétois de 27 ans aurait lancé des démarches pour obtenir la nationalité algérienne.

Ce vendredi 26 avril, le média dzfoot a rapporté que le buteur du MHSC souhaitait intégrer les rangs des Fennecs.

Andy Delort aurait formulé ce vœu auprès de la fédération de football du pays maghrebin. Sa mère étant originaire de Mostaganem - ville située au nord de l'Algérie-, il peut être naturalisé algérien.

L'attaquant a retweeté un message relayant cette information en l'accompagnant du célèbre slogan : «One, two, three, viva l'Algérie».

Faut-il y voir la confirmation de cette nouvelle ou a contrario une manière de s'amuser de ce qui n'est encore qu'une rumeur ?

S'il venait à intégrer l'effectif de Djamel Belmadi, l'ancien Caennais pourrait s'avérer utile face au Sénégal, à la Tanzanie et au Kenya - les adversaires de l'Aglérie dans le groupe C de la CAN. En Ligue 1, Andy Delort a marqué 13 buts et servi 7 passes décisives, cette saison.

Son expérience en équipe nationale se limite à une sélection chez les Bleus de moins de 20 ans, lors d'une rencontre avec les Etats-Unis, en mai 2011.