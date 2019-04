Grand Prix d'Azerbaïdjan : doublé de Mercedes avec Bottas devant Hamilton en Azerbaïdjan

Mercedes s'est offert, avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton, un 4e doublé en autant de courses en 2019, dimanche au Grand Prix d'Azerbaïdjan, soit le meilleur début de saison de l'histoire pour une écurie de F1 !

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) complète le podium devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Les Flèches d'argent font donc mieux que Williams en 1992 et comptent désormais 74 points d'avance sur la Scuderia au classement des constructeurs.

Chez les pilotes, le Finlandais Bottas, parti en pole devant Hamilton, affiche une avance d'un point seulement sur son équipier britannique. Vettel, 3e, accuse déjà 35 points de retard.

Abandon des deux Français

Pour rappel, après ses trois doublés en début de saison 1992, Williams avait remporté le titre chez les constructeurs et pris les deux premières places finales chez les pilotes, le Britannique Nigel Mansell devançant l'Italien Riccardo Patrese.

Le record de doublés consécutifs en cours de saison (cinq) est co-détenu par Mercedes (en 2014) et Ferrari (en 1952 et 2002). La Scuderia détient toujours le record de doublés (83), désormais devant les Flèches d'argent (48) et McLaren (47).

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), son équipier britannique Lando Norris, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), pourtant parti de la ligne des stands, complètent le top 10.

Leclerc prend le point du meilleur tour en course. Les deux Français Pierre Gasly (Red Bull) et Romain Grosjean (Haas) ont abandonné suite à des problèmes mécaniques.

A noter également les abandons de Daniel Ricciardo (Renault) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) à la suite d'un incident pour le moins étonnant : sorti tout droit dans une échappatoire, l'Australien a percuté en marche arrière le Russe, arrêté derrière lui, mais qu'il n'avait «pas vu dans l'urgence» !