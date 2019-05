Casillas hospitalisé après un infarctus : les réactions

Tous derrière «San Iker»: Iker Casillas, ex-capitaine de l'équipe d'Espagne, a été hospitalisé d'urgence après un infarctus mercredi, dans un état «stable» selon son club de Porto. Et l'emblématique gardien (37 ans) a aussitôt reçu une vague de soutiens, de Cristiano Ronaldo à Rafael Nadal.

Figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi par la Roja entre 2008 et 2012, le portier qui ambitionnait de jouer jusqu'à ses 40 ans a été brutalement rattrapé par ce problème cardiaque.

Iker Casillas «a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement» de mercredi matin et il a dû être hospitalisé, a écrit le FC Porto dans un communiqué. «Casillas va bien», son état de santé est «stable» et «son problème cardiaque a été résolu», a ajouté le club du nord du Portugal, sans plus de précisions.

Selon la presse portugaise, l'ancien portier du Real Madrid s'est senti indisposé au cours de l'entraînement matinal de son équipe, qui préparait le match de Liga portugaise contre Aves samedi.

Longévité

La chaîne Sic Noticias a rapporté que Casillas s'était rendu par ses propres moyens à l'hôpital privé CUF à Porto, où les médecins se sont rendus compte qu'il était en train de faire un infarctus. Il a été opéré en urgence afin de lui poser un cathéter.

D'après les médias portugais, cette intervention cardiaque met un terme anticipé à sa saison, alors que le FC Porto est actuellement deuxième du Championnat derrière Benfica à trois journées de la fin et doit également disputer la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai face au Sporting.

Sportif de haut niveau à la belle longévité, ayant dépassé en 2018 les 1.000 matches comme professionnel, le portier a récemment prolongé son contrat à Porto jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu'il doit fêter ses 38 ans le 20 mai.

L'ancien gardien du Real, vainqueur de trois Ligues des champions avec son club formateur (2000, 2002, 2014), a récemment déclaré que le FC Porto lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu'à ses 40 ans.

Reste à savoir si ce projet pourrait être remis en question par ce problème de santé, qui met encore en lumière les nombreux cas de footballeurs victimes de problèmes cardiaques, comme dernièrement l'ancien capitaine de la Fiorentina Davide Astori, décédé en 2018.

Emotion

Aussitôt après l'annonce de l'hospitalisation de Casillas, de nombreuses figures du sport espagnol et mondial ont fait part de leur émotion.

L'ensemble de ses coéquipiers du FC Porto ont affiché leur soutien sur Twitter.

«Courage mon ami. J'espère que tu vas récupérer vite», a écrit sur Instagram l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui a partagé pendant six ans le vestiaire merengue avec Casillas.

Rafael Nadal a tenu a transmettre un message à son compatriote.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 mai 2019

De même, son ancien équipier de la sélection espagnole, le défenseur barcelonais Gerard Piqué, lui a souhaité un prompt rétablissement sur Twitter: «Courage Iker, remets-toi vite mon ami!»

Mucha fuerza @IkerCasillas Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 mai 2019

Celui que les supporters espagnols ont surnommé «San Iker» ('Saint Iker') pour ses parades spectaculaires a aussi reçu des messages au-delà du monde du football, en provenance de la star du tennis Rafael Nadal, supporter déclaré du Real Madrid, ou du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le Real a d'ailleurs publié un communiqué pour lui apporter son soutien: «Le Real Madrid et ses supporters souhaitent voir leur éternel capitaine se rétablir le plus tôt possible et lui envoient tout le soutien du monde.»

Après 25 années passées au Real, Casillas a quitté le Real en 2015 pour rejoindre Porto, où il a remporté le Championnat du Portugal en 2018 et récemment dépassé les 150 rencontres disputées avec les «Dragons».

Marié à la journaliste Sara Carbonero, Casillas est le père de deux garçons, Martin (5 ans) et Lucas (2 ans).