Téléchargez le calendrier de la Coupe du Monde Féminine de football 2019 en PDF

Pour la première fois de son histoire, la France organisera la Coupe du Monde Féminine de football, qui se tiendra du 7 juin au 7 juillet. Un an après les Bleus, les filles de Corinne Diacre tenteront, à leur tour, de monter sur le toit du monde.

Les Tricolores ouvriront le bal contre la Corée du Sud au Parc des Princes. Elles enchaineront ensuite, le 12 juin, face à la Norvège à Nice avant de défier le Nigeria au Roazhon Park de Rennes avec pour objectif de décrocher leur billet pour les 8es de finale.

Si elles parviennent à terminer en tête de leur groupe, Amandine Henry et ses coéquipières affronteront le 3e du groupe C, D ou E pour une place en quarts de finale. Un stade que l’équipe de France n’a encore jamais dépassé.

La concurrence s’annonce relevée avec notamment les Etats-Unis présentés comme les favoris. Les Américaines sont championnes du monde en titre après leur troisième sacre au Canada quatre ans plus tôt et occupent la première place du classement Fifa. L’Allemagne est également une candidate sérieuse. Championnes olympiques en 2016, les Allemandes visent une troisième étoile après avoir déjà été couronnées en 2003 et 2007.

Mais les Bleues ont de sérieux arguments à faire valoir et ont la ferme intention de soulever le précieux trophée dans le ciel de Lyon le 7 juillet prochain devant leurs supporters.