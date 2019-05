Valence-Arsenal, demi-finale retour de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Arsenal se déplace à Valence en demi-finale retour de Ligue Europa jeudi 9 mai. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 dès 21h.

Une nouvelle remontada aura-t-elle lieu ? Cette année, il faut dire qu’elles sont nombreuses. C’est pourquoi, Valence peut croire en ses chances. A Mestella, les Espagnols devront réaliser le match parfait pour se hisser en finale de la Ligue Europa, qui se disputera à Bakou (Azerbaidjan).

Bis repetita ?

D’autant que le club valencian est invaincu en six matchs de C3 avec des qualifications contre le Celtic, Krasnodar et leur voisin de Villarreal. Arsenal est donc prévenu. Surtout que le but encaissé à domicile au match aller aura son importance jeudi soir.

Valence a d’ailleurs déjà éliminé le club londonien grâce à un but à l’extérieur. C’était en quarts de finale de la Ligue des champions 2000-2001. Défaits à l’aller (2-1), les coéquipiers de John Carew s’étaient imposés 1-0 en Espagne). Bis repetita ?