Clermont - La Rochelle, finale du Challenge européen : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Duel 100% français entre Clermont et La Rochelle, vendredi 10 mai, en finale du Challenge européen. Un match à suivre en direct sur beIN SPORTS 3 dès 20h45.

Après une saison compliquée ponctuée par une huitième place en championnat de France, Clermont est de retour aux affaires. Le club auvergnat, deuxième de Top 14, est d’ores et déjà qualifié pour les demi-finales du championnat de France en compagnie du Stade toulousain. Et avant d’attaquer la quête d’un troisième Bouclier de Brennus après 2010 et 2017, les hommes de Franck Azéma ont la possibilité de remporter le Challenge européen, après 1999 et 2007, en cas de victoire face aux Rochelais, vendredi à Newcastle.

L'expérience clermontoise

Et dans ce choc 100% tricolore, l’ASM aura les faveurs des pronostics face à la Rochelle, novice à ce niveau et qui disputera sa toute première finale continentale. Avec son parcours sans faute (8 victoires en autant de rencontres), ses titres nationaux et en Challenge européen et ses trois finales disputées en Champions Cup, l’ASM a en effet beaucoup d’expérience. « Je ne sais pas si on peut dire que l’on est favori car La Rochelle monte en puissance, a confié Camille Lopez. On n’a pas perdu un match donc forcément que l’on peut nous annoncer favori. Mais une finale c’est toujours particulier, il n’y pas de favori. »

Le Stade Rochelais est un adversaire sérieux. Le club maritime, qui possède un jeu très alléchant, aimerait d’ailleurs bien enregistrer son premier titre sur la scène continentale. « Il y a aussi des joueurs d’expérience dans notre équipe, des champions du monde, de France ou d'Europe…, a indiqué Uini Atonio. Ca fait un bon mix entre ceux qui ont moins l’expérience de ce genre de match comme moi. » En cas de succès, il deviendrait le huitième club français à remporter cette compétition après Bourgoin, Clermont, Colomiers, Pau, Biarritz, Montpellier et le Stade Français.