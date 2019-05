Formule 1 : Bottas principale menace pour Hamilton ?

Le début de saison de Formule 1 se résume à une domination sans partage de Mercedes avec quatre doublés historiques en autant de Grands Prix. Et dans la course au titre, la principale menace pour Lewis Hamilton n’est autre, pour le moment, que son coéquipier Valtteri Bottas.

Le Finlandais occupe même la tête du championnat du monde avant le Grand Prix d’Espagne, ce dimanche, sur le tracé de Montmelo, avec un point d’avance sur le Britannique, double champion du monde en titre. Un maigre avantage qu’il doit à son meilleur tour en course réalisé en Australie en ouverture de la saison, alors que les deux pilotes des Flèches d’argent comptent deux victoires et deux 2e place chacun.

Ce bilan contraste avec sa saison dernière sans la moindre victoire, qui avait sensiblement assombri son avenir au sein de l’écurie. Sa place semblait même déjà promise à Esteban Ocon. Mais le Français pourrait prendre son mal en patience plus longtemps que prévu. Surtout si Bottas continue d’enchaîner les résultats. «Je suis satisfait de mon début de saison, a-t-il confié après sa victoire à Bakou. J’espère continuer sur cette lancée». Et ainsi s’affirmer davantage comme un sérieux candidat à la couronne mondiale.

Si la route est encore très longue, avec 17 courses à disputer, et qu’un réveil des Ferrari de Sebastian Vettel et de Charles Leclerc est vivement attendu, il est prêt à batailler pour mettre un terme à domination de Lewis Hamilton. «Lewis a été champion du monde plusieurs fois, donc être son équipier est une bonne chose selon moi, a-t-il assuré. C’est une référence, un défi, mais je suis prêt pour relever ce challenge d’avoir à le battre si je veux obtenir mon premier titre.» A l’image de Nico Rosberg il y a deux saisons.

L’Allemand avait pris le meilleur sur son coéquipier pour être sacré au terme d’une lutte intense au point de s’accrocher mutuellement, notamment… en Espagne. Et il croit Bottas capable de l’imiter. «En début de saison, j’avais dit que Valtteri avait vraiment une chance cette année d’être champion, car nous voyons un Valtteri différent. Tout va dans la bonne direction pour lui cette année. L’an dernier, il avait été très malchanceux, et maintenant, tout lui sourit», a indiqué Rosberg. Avant d’ajouter : «Valtteri a maintenant une confiance élevée et il peut donc continuer à se battre contre Lewis. Il a bel et bien une chance pour gagner le championnat. Il performe de manière incroyable cette saison. (…) C’est un Valtteri totalement nouveau qui dispute cette saison. Il a probablement appris certaines choses aussi de moi, je suppose.» De quoi espérer s'offrir un destin similaire ?

