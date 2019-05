Tout savoir sur le trophée de la Coupe du monde féminine

Il sera brandi le 7 juillet prochain dans le ciel de Lyon. Objet de toutes les convoitises des 24 nations présentes en France, le trophée de la Coupe du monde féminine sera remis au vainqueur de la compétition reine du football.

Le trophée, dans sa version actuelle, a vu le jour pour le Mondial 1999 aux Etats-Unis. Il a été conçu par le designer italien William Sawaya, qui l’a lui-même façonné à la main avec Paolo Moroni. Les deux Milanais sont reconnus à travers le monde dans le domaine du design de meubles et de mobiliers.

Alors qu’il s’étire vers le ciel en une spiral enveloppant un ballon en son sommet, il représente l'athlétisme, le dynamisme et l'élégance du football féminin. En bronze plaqué or, aluminium poli et granit Verde Candeias, la précieuse récompense mesure 47 cm et pèse 4,6 kg.

Le nom de chaque pays sacré par le passé est gravé sous la base. Et après les Etats-Unis (1991, 1999, 2015), la Norvège (1995), l’Allemagne (2003, 2007) et le Japon (2011), les Bleues de Corinne Diacre se verraient bien y inscrire le nom de la France…

