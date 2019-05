NBA : le pari réussi des Toronto Raptors

Les choix forts de l'été dernier portent leurs fruits. Souvent placé ces dernières saisons, Toronto, qui entamera la finale de Conférence Est dans la nuit de mercredi à jeudi face à Milwaukee, semble avoir trouvé la solution parfaite pour atteindre les finales NBA.

Une solution qui tient en deux mots : Kawhi Leonard. L'an dernier, après avoir terminé la saison régulière à la première place à l'Est, la franchise canadienne a été séchemment éliminée en demi-finales des playoffs par des Cavaliers de Cleveland alors emmenés par leur bête noire, LeBron James (4-0). C'en était trop pour la direction qui a alors décidé de limoger l'entraîneur Dwayne Casey, pourtant élu coach de l'année par un panel de journalistes.

Mais la révolution ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines plus tard, le meilleur marqueur de la franchise DeMar DeRozan, présent dans l'effectif depuis ses débuts chez les professionnels en 2009, était transféré, avec Jakob Pöltl et un premier tour de draft 2019, vers les San Antonio Spurs en échange de Danny Green, et surtout de Kawhi Leonard. A la surprise générale, l'ailier de 27 ans, qui selon les rumeurs aurait largement préféré rejoindre un des deux clubs de Los Angeles, était envoyé au Canada.

Maintenant les finales NBA

Et alors que le pire aurait pu être envisagé entre un joueur avec un contrat expirant à la fin de la saison, et une équipe incapable de confirmer ses ambitions lors des phases finales, c'est finalement l’inverse qui s’est produit. Après avoir manqué la quasi-totalité de la saison dernière en raison d'une blessure à la jambe, Kawhi Leonard et ses 26,6 points de moyenne en 60 matchs joués avec les Raptors ont permis à l'équipe de s'emparer de la deuxième place au sein de la Conférence Est. Le club s'est également montré pro-actif vis-à-vis de l'ailier en l'autorisant à ne pas jouer certains matchs afin de préserver sa santé physique en vue des playoffs (et pour la suite de sa carrière). Et à faire venir Marc Gasol via un transfert en février dernier pour renforcer l'effectif autour de lui.

Alerte!! Kawhi Leonard lance une pique et éclate de rire !! pic.twitter.com/cBXcCqi802 — Sneakerologue (@Sneakerologue) 24 septembre 2018

Une décision qui s'avère payante depuis l'entame des phases finales. Fort de son expérience en playoffs avec les Spurs de Gregg Popovich, Kawhi Leonard s'est imposé comme le meilleur joueur de son équipe, et s'est révélé décisif à plusieurs reprises, notamment avec ce magnifique shoot historique au buzzer dans le Game 7 des demi-finales face aux Sixers de Philadelphie malgré les 2,28 mètres d'envergure (avec les bras en l'air, ndlr) de Joel Embiid en face à lui. Désormais, c’est un nouveau défi qui attend le joueur : qualifier Toronto pour les premières finales NBA de l'histoire du club.

Et la tâche s’annonce autrement plus difficile face à Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, qui ont brillament éliminé Boston (4-1) en demi-finale de conférence Est, et ne comptent qu'une seule défaite dans ces playoffs. Celui qu'on surnomme le «Greek Freak», véritable pépite de 24 ans considéré par beaucoup comme le MVP (meilleur joueur, ndlr) de la saison, et qui s'est également imposé comme un des meilleurs défenseurs de la ligue, sera un obstacle de taille pour les Raptors qui doivent pouvoir compter sur les apports de Marc Gasol, Serge Ibaka et Kyle Lowry s'ils veulent s'imposer face à aux Bucks.

Les Raptors et leur coach Nick Nurse, qui se déplaceront à Milwaukee pour les deux premiers matchs, vont devoir trouver des solutions en attaque face à la meilleure défense du championnat cette saison, et surtout, parvenir à limiter les dégâts de Giannis Antetokounmpo. Un défi que Kawhi Leonard, qui a remporté deux fois le titre de meilleur défenseur de l'année (2015 et 2016), est amplement en mesure de relever. Ce qui ne ferait que confirmer son statut parmi l'élite de la NBA.