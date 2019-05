Vidéo : il plonge sur la ligne d'arrivée d'un 400m haies pour s'imposer

Tous les moyens légaux sont bons pour s'imposer lors d'une course. Un athlète américain en a trouvé une toute nouvelle en plongeant à l'arrivée d'un 400m haies. Incroyable mais drôlement efficace.

Infinite Tucker s’est offert une reconnaissance mondiale lors de sa victoire lors des SEC Championships, une compétition universitaire américaine. Non pas d’un point de vue sportif mais plutôt artistique. A l’arrivée d'un 400m haies auquel il participait, l’athlète a plongé comme s'il allait s'envoler ou bien plonger dans l'eau à l’approche de la ligne d’arrivée.

« Je ne sais pas pourquoi j’ai sauté mais je savais que je devais tout donner, a confié l’Américain. Le plongeon me semblait être la meilleure option. Je me suis jeté de tout mon corps pour la bonne cause. »

Un geste qui n’est pas interdit dans le règlement mais son adversaire, Rober Grant, n’a pas forcément apprécié. « Si je dis ce que je pense maintenant devant la caméra, mon coach pourrait me renvoyer de l’équipe », a-t-il commenté.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9

— SEC Network (@SECNetwork) 12 mai 2019