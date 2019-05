Vidéo : Pogba, Mahrez, Drogba, Benzema… les footballeurs apportent leur soutien aux équipes de la CAN d'Evry

Depuis le 11 mai dernier, la compétition « CAN Epinetzo » organisée dans le quartier des Epinettes à Evry bat son plein. Relayée sur les réseaux sociaux, elle fait fureur chez les joueurs professionnels qui n’hésitent pas à poster des vidéos de soutien.

C’est LA compétition dont tout le monde parle en ce moment. A un peu plus d’un mois de la CAN 2019, la « CAN Epinetzo », autrement dite la Coupe d’Afrique des Nations du quartier des Epinettes à Evry, est l’évènement sportif de ce moment.

Hatem ben arfa aussi

Créée et disputée par les jeunes Evryens, elle a le reçu le soutien de plusieurs footballeurs professionnels qui ont posté des vidéos de soutien à leurs équipes de coeur. Les internationaux français Paul Pogba (pour la Guinée) et Benjamin Mendy (Sénégal), Medhi Benatia (Maroc), Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Karim Benzema et Riyad Mahrez (Algérie), Hatem Ben Arfa (Tunisie)… ils sont nombreux à encourager les formations de ce tournoi original.

Mais il n'y a pas que les footballeurs qui apportent leur contribution. Des chanteurs aussi, comme Naza, Ninho ou encore Fianso, ont aussi envoyé des vidéos.